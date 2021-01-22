РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:43, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Стрельбу по собакам устроил ночью мужчина в поселке близ Нур-Султана

    None
    None
    КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - С помощью новой системы видеонаблюдения в Акмолинской области был установлен мужчина, устроивший ночную стрельбу по собакам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в социальной сети Instagram очевидец сообщил о раненой собаке и мертвом щенке рядом с ней в поселке Косшы Целиноградского района. По словам жителей, отстрел был совершен ночью, когда кто-то катался на снегоходах и палил по собакам. Пострадавшую собаку неравнодушные граждане доставили в больницу и оказали ей первую помощь.

    «С помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления, презентация которого прошла днем ранее в поселке Косшы, полицейским удалось установить подозреваемого в совершении правонарушения. Им оказался 44-летний житель села Косшы, у которого изъяты снегоход, два охотничьих ружья и патроны к нему. В отношении гражданина составлены административные протокола по статьям 436 КРКоАП «Стрельба из огнестрельного газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах» и 408 «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», - рассказали в ведомстве.

    Напомним, 20 января в поселке Косшы Акмолинской области заработал мини-центр оперативного управления, оборудованный по последнему слову техники.

    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!