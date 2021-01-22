Стрельбу по собакам устроил ночью мужчина в поселке близ Нур-Султана

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - С помощью новой системы видеонаблюдения в Акмолинской области был установлен мужчина, устроивший ночную стрельбу по собакам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в социальной сети Instagram очевидец сообщил о раненой собаке и мертвом щенке рядом с ней в поселке Косшы Целиноградского района. По словам жителей, отстрел был совершен ночью, когда кто-то катался на снегоходах и палил по собакам. Пострадавшую собаку неравнодушные граждане доставили в больницу и оказали ей первую помощь.

«С помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления, презентация которого прошла днем ранее в поселке Косшы, полицейским удалось установить подозреваемого в совершении правонарушения. Им оказался 44-летний житель села Косшы, у которого изъяты снегоход, два охотничьих ружья и патроны к нему. В отношении гражданина составлены административные протокола по статьям 436 КРКоАП «Стрельба из огнестрельного газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах» и 408 «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», - рассказали в ведомстве.

Напомним, 20 января в поселке Косшы Акмолинской области заработал мини-центр оперативного управления, оборудованный по последнему слову техники.