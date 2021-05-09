Стрельбу из ружья устроил житель Темиртау после ссоры с соседом

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Ссора двух мужчин закончилась стрельбой в Темиртау. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конфликт произошел 8 мая около 20.42 часов во дворе 8-го микрорайона Темиртау. Все началось с того, что дети, игравшие во дворе, между собой начали драться. Чтобы разнять их вышли отцы. Однако конфликт продолжился уже между мужчинами.

«В ходе выяснения обстоятельства 43-летний отец одного из детей ударил 32-летнего оппонента в лицо, после чего последний вынес из дома ружье и выстрелил два раза в воздух и скрылся. В ходе выстрела пострадавших нет. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.293 ч.3 УК РК. Для задержания скрывшегося ориентирован личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.