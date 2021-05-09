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    00:22, 09 Май 2021 | GMT +6

    Стрельбу из ружья устроил житель Темиртау после ссоры с соседом

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Ссора двух мужчин закончилась стрельбой в Темиртау. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конфликт произошел 8 мая около 20.42 часов во дворе 8-го микрорайона Темиртау. Все началось с того, что дети, игравшие во дворе, между собой начали драться. Чтобы разнять их вышли отцы. Однако конфликт продолжился уже между мужчинами.

    «В ходе выяснения обстоятельства 43-летний отец одного из детей ударил 32-летнего оппонента в лицо, после чего последний вынес из дома ружье и выстрелил два раза в воздух и скрылся. В ходе выстрела пострадавших нет. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.293 ч.3 УК РК. Для задержания скрывшегося ориентирован личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Общество Происшествия Правоохранительные органы
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