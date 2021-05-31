Стрельба в зоне отдыха в Алматинской области: шестеро на скамье подсудимых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Илийском районном суде Алматинской области началось судебное разбирательство по делу о стрельбе в зоне отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе областного суда, прошел первый процесс, в связи с вызовом свидетелей следующий процесс отложен на 15 июня.

«Подсудимых шестеро, обвиняются в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. Статья 293 часть 3 пункт 2 УК РК»,- уточнили в ведомстве.

Напомним, 31 октября 2020 года в одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района произошла стрельба. Двое человек были ранены. Видео появилось в соцсетях.