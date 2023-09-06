Стрельба в ЗКО: подозреваемый задержан

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицией задержан подозреваемый в нанесении огнестрельных ранений жителям пос. Аралтобе Сырымского района Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

«Установлено, что 5 сентября между главой крестьянского хозяйства, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его односельчанином возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе выяснения отношений глава хозяйства достал из своего автомобиля охотничье ружье, зарегистрированное на супругу, и произвел несколько выстрелов в направлении оппонента. В результате житель поселка получил огнестрельное ранение в область нижних конечностей. Кроме этого, огнестрельное дробовое ранение получили 59-летняя местная жительница и ее малолетняя внучка. После совершения особо тяжкого преступления подозреваемый скрылся с места происшествия на своей автомашине», - сообщил начальник департамента полиции Арман Оразалиев.

По его словам, в тот же день было начато досудебное расследования по статье 24 ч.3, 99 ч.1 УК по факту покушения на убийство.

«Департаментом полиции незамедлительно были предприняты оперативно-розыскные мероприятия, введен план «Перехват» и ориентирован весь личный состав полиции региона. В результате сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания Сырымского района. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам дела. Расследование продолжается. По его завершению будет предоставлена дополнительная информация», - резюмировал Арман Оразалиев.