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    04:42, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стрельба в ЗКО: подозреваемый установлен

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 5 сентября примерно в 18:45 в поселке Аралтобе Сырымского района во время ссоры после совместного распития спиртных напитков, 48-летний мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охотничьего ружья в 34-летнего жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Разлетевшимися дробью патрона были ранены в ногу прохожие - женщина и ребенок. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен.

    В настоящее время принимаются все меры к задержанию преступника.
    Теги:
    полиция Западно-Казахстанская область Криминал Происшествия Происшествия, ЧС Закон и право
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