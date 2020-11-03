Стрельба в Вене: среди погибших и пострадавших казахстанцев нет – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительной информации, среди погибших и пострадавших при стрельбе в Вене граждан Казахстана нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Вечером 2 ноября в столице Австрии, городе Вене, неизвестные открыли стрельбу. По данным местных властей, есть погибшие и раненые.

Австрийская полиция проводит полномасштабную антитеррористическую операцию.

«По предварительной информации Посольства Казахстана в Австрии, среди погибших и пострадавших граждан РК нет», - сообщили в МИД РК.