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Стрельба в Вене: появились подробности об убитом нападавшем

3 Ноября 2020, 23:14
Стрельба в Вене: появились подробности об убитом нападавшем

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В Австрии проходят обыски и задержания в связи с нападением, совершенным накануне в центре Вены. Полиция отсматривает более 20 тысяч видеозаписей, сделанных очевидцами на мобильные телефоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

По одной версии, нападавший был один и перемещался по центру города, пока не был застрелен полицейскими. По другой - нападавших было несколько - до 4-5 человек.

Ранее сообщалось, что по горячим следам на севере Австрии было задержано несколько человек, которые могут быть непосредственными участниками нападений.

Полиция и армия проводят контртеррористическую операцию, Интерпол предложил помощь и полное содействие в поимке преступников.

За последние сутки в разных городах Австрии были задержаны десятки человек. Их проверяют на связь с радикальными исламистскими группировками.

В частности, по словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, среди задержанных могут быть выходцы с Северного Кавказа.

«Если суммировать ситуацию на данный момент, то контртеррористическая оперция продолжается. Есть данные о многочисленных задержаниях, причем не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, из исламского мира и с Северного Кавказа, но никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет», - сказал российский посол в интервью телеканалу «Россия 1».

Кого застрелила полиция?

Кроме того, появились подробности о нападавшем, который был застрелен полицейскими на месте. Это 20-летний джихадист Фейзулай Куйтим, получивший тюремный срок в апреле 2019 года и освобожденный досрочно в декабре.

В апреле прошлого года он был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к экстремистской группировке «Исламское государство» (ИГИЛ/ДАИШ, запрещена в РК - ред.).

В начале декабря его выпустили досрочно в рамках программы послаблений для молодых осужденных.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал Куйтима «исламским террористом».

«Без сомнений это было нападение, продиктованное ненавистью к нашему образу жизни и к нашей демократии», - заявил ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, происходящее в Европе - это не противостояние мусульман и христиан, а борьба между цивилизацией и варварством.

Как развивались события

Поздним вечером 2 ноября в Вене произошла серия нападений с применением огнестрельного оружия. Первые выстрелы прогремели у здания центральной синагоги, затем еще в пяти районах исторического центра города.

По словам очевидцев, на улицах Вены в тот вечер было особенно многолюдно, так как люди решили воспользоваться последней перед локдауном возможностью сходить в ресторан, в кино и просто погулять.

В результате стрельбы четыре человека погибли сразу. По последним сообщениям, это пожилая пара, молодой парень и официантка ресторана.

17 человек ранены, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось также о погибшем полицейском, однако эта информация пока не подтверждается.

Власти просят граждан оставаться дома до окончания поисков нападавших.

В Вене и других городах страны усилены меры безопасности. Военные взяли под свою охрану ряд зданий в столице.

Фото: AFP
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