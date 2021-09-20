РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стрельба в университете в Перми: 8 человек погибли, 28 пострадали

    None
    None
    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28, еще 8 человек погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

    В Минздраве ранее сообщали о 24 пострадавших.

    «По оперативным данным федерального центра медицины катастроф в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями», - говорится в сообщении.

    В пресс-службе уточнили, что на месте работают 25 медицинских бригад.

    По данным СК, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

    В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.

    «Он живой, но тяжелый, находится в реанимации. Соответственно, следственные действия с ним проводить пока не представляется возможным», - сказал собеседник агентства.

    Как сообщили в прокуратуре региона, прокурор Пермского края Павел Бухтояров выехал на место происшествия. Он координирует и контролирует работу правоохранительных и иных ведомств, работающих на месте ЧП.

    Как сообщила журналистам одна из очевидцев, стрельба началась перед началом занятий.

    «Я пришла в университет к первой паре, когда услышала стрельбу. В этот момент я была на втором этаже и увидела, как несколько человек, в том числе преподаватель, забегают в аудиторию. Я машинально заскочила за ними. Кто-то из ребят сказал, что надо прыгать из окна. Я не очень понимала, что делаю, очень испугалась, но машинально прыгнула за ними. После прыжка я упала, но тут же вскочила и побежала к выходу с территории вуза», - сказала студентка четвертого курса Екатерина.

    Напомним, сегодня неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ). В результате стрельбы в университете есть погибшие.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Происшествия Мировые новости Стрельба в Перми Россия
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!