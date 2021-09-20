Стрельба в университете в Перми: 8 человек погибли, 28 пострадали

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28, еще 8 человек погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

В Минздраве ранее сообщали о 24 пострадавших.

«По оперативным данным федерального центра медицины катастроф в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают 25 медицинских бригад.

По данным СК, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.

«Он живой, но тяжелый, находится в реанимации. Соответственно, следственные действия с ним проводить пока не представляется возможным», - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в прокуратуре региона, прокурор Пермского края Павел Бухтояров выехал на место происшествия. Он координирует и контролирует работу правоохранительных и иных ведомств, работающих на месте ЧП.

Как сообщила журналистам одна из очевидцев, стрельба началась перед началом занятий.

«Я пришла в университет к первой паре, когда услышала стрельбу. В этот момент я была на втором этаже и увидела, как несколько человек, в том числе преподаватель, забегают в аудиторию. Я машинально заскочила за ними. Кто-то из ребят сказал, что надо прыгать из окна. Я не очень понимала, что делаю, очень испугалась, но машинально прыгнула за ними. После прыжка я упала, но тут же вскочила и побежала к выходу с территории вуза», - сказала студентка четвертого курса Екатерина.

Напомним, сегодня неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ). В результате стрельбы в университете есть погибшие.