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Стрельба в столице Норвегии сорвала ежегодный гей-парад
28 Июня 2022 14:15

Стрельба в столице Норвегии сорвала ежегодный гей-парад

ОСЛО. КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и 21 был ранен 25 июня в результате атаки вооруженного человека в столице Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Стрельба произошла рано утром в лондонском пабе города Осло, которое является популярным заведением среди представителей ЛГБТ.

Вооруженный человек зашел в заведение и начал стрелять по его посетителям. Два человека погибли, из 21 раненого 10 находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали сотрудниками полиции, которым помогли случайные прохожие. На месте преступления были изъяты два вида оружия, одним из которых был автоматический пистолет.

Подозреваемый в стрельбе оказался гражданином Норвегии, 42-летний мужчина иранского происхождения. Норвежские СМИ назвали его Заниаром Матапуром. Полиция имеет основание полагать, что преступление совершено на почве ненависти к геям. Мужчина обвиняется в убийстве, покушении на убийство и террористическом акте.

По данным норвежской Службы полиции и безопасности (PST), стрелок был известен спецслужбам с 2015 года как «радикальный исламист» и лицо, страдающее психическим заболеванием.

Уровень террористической тревоги в Норвегии был повышен до самого высокого уровня. В связи с инцидентом запланированный на субботний день ежегодный гей-парад в Осло был отменен по рекомендации полиции.


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