Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Стрельба в штате Нью-Мексико: двое убитых, есть раненые

Автор:  
Татьяна Кудренок
28 Мая 2023, 13:41
Стрельба в штате Нью-Мексико: двое убитых, есть раненые Фото: KOAT/Red River

РЕД-РИВЕР. КАЗИНФОРМ - Два человека были убиты на моторалли в городе Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, в субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В результате стрельбы шесть человек получили ранения, в том числе один был доставлен по воздуху в больницу в Денвере. Остальные пострадавшие были госпитализированы в больницу Святого Креста в Таосе и другие медицинские учреждения штата.

«Все причастные к стрельбе находятся под стражей в местной полиции», - сообщила мэр города Ред-Ривер Линда Калхун.

Место инцидента в безопасности, угрозы общественной безопасности нет, подтвердили местные власти.

После стрельбы в городе Таос, примерно в 40 милях от Ред-Ривер, был введен комендантский час, действующий до 4:00 утра по местному времени, согласно чрезвычайному постановлению мэра Паскуалито Маэстаса. Розничным торговцам, барам и другим заведениям запрещено продавать алкоголь, пока действует комендантский час.


Происшествия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды