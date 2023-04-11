Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Стрельба в штате Кентукки в США: погибли пять человек

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2023, 01:18
Стрельба в штате Кентукки в США: погибли пять человек Фото: CBS

ЛУИСВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Пять человек в Луисвилле (штат Кентукки на юге США) погибли в результате стрельбы, подтвердила местная полиция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Известно, что стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не ясны.

Полиция объявила, что ранены восемь человек, в том числе двое полицейских. Двое раненых, в том числе один полицейский - в критическом состоянии.

Руководство полиции сообщило на пресс-конференции, что преступник открыл стрельбу в отделении банка Old National Bank.

«Мы думаем, что это был стрелок-одиночка, и то, что он сделал, связано с банком. Выясняется, что он раньше был там сотрудником», - сказал шеф местной полиции Пол Хамфри.

На видео с места событий видно, как вооруженные полицейские оцепляют коммерческий объект в этом районе.

На съемках с места событий также видны разбитые стекла и брошенные медицинские принадлежности.

На месте событий находятся также агенты ФБР, они помогают местной полиции, сообщило бюро в своем Твиттере.

Инцидент случился в центре Луисвилла рядом с бейсбольным стадионом Луисвилл Слаггер Филд.

Губернатор Кентукки Энди Бешир едва не расплакался, когда сообщил журналистам, что один из убитых - его друг.

«Ужасно. Сегодня погиб мой очень близкий друг», - сказал губернатор, и, как передают репортеры, голос его дрогнул.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг призвал всех молиться за раненых и похвалил полицию за мгновенную реакцию на сообщения о стрельбе.

«Без сомнения, они своими действиями спасли людей», - сказал мэр.

По данным проекта Gun Violence Archive, это уже 140-й массовый инцидент со стрельбой в США с начала года (сегодня, 10 апреля - 100-й день с начала года). Под массовой стрельбой проект понимает такую, в которой огнестрельные ранения (смертельные или нет) получили не меньше четырех человек.


Происшествия   США   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау