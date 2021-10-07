Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Стрельба в школе в Техасе: четыре человека пострадали, подозреваемый задержан

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
7 Октября 2021, 11:48
Стрельба в школе в Техасе: четыре человека пострадали, подозреваемый задержан

АРЛИНГТОН. REUTERS - КАЗИНФОРМ - Полиция задержала 18-летнего молодого человека, открывшего стрельбу в среду утром в средней школе Тимбервью в городе Арлингтон, Техас. В результате стрельбы четыре человека получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Как сообщила полиция, подозреваемый, сбежавший с места преступления, был вскоре взят под стражу. Ему будет предъявлено обвинение по трем пунктам - в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах/

По данным полиции, по меньшей мере двое из четырех раненых получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

«По предварительной версии, в школе произошла драка, в результате чего было применено оружие», - сказал журналистам помощник начальника полиции Арлингтона Кевин Колби.

Все учащиеся были эвакуированы.

photo

Сообщается, что агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США также были на месте происшествия.

Тимбервью является частью независимого школьного округа Мэнсфилд, большого округа в столичном районе Даллас-Форт-Уэрт, состоящего из 49 школ, в которых учатся более 35 000 учащихся.

photo

Колби сказал, что в школе находились два офицера из полицейского управления Мэнсфилда.

По данным организации Everytown for Gun Safety, организации по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году на территории школ США произошло не менее 101 инцидента с перестрелкой, в результате чего 21 человек погиб и 56 получили ранения.

В 2020 году было зарегистрировано не менее 96 инцидентов, в результате которых 23 человека погибли и 43 получили травмы.

photo

photo


Происшествия   США  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей