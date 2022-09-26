Стрельба в школе в Ижевске: погибли шесть человек, 20 ранены

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. По предварительным данным, злоумышленник покончил с собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», - сказали в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике.

Погиб охранник учебного заведения, среди учеников также есть жертвы и раненые. По предварительным данным, стрелявший покончил с собой. Ученики и учителя эвакуированы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия.

Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работает 80 учителей.

Напомним, в мае 2021 года в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек и 21 человек пострадал.

Фото: tass.ru











