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    14:22, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Стрельба в школе в Ижевске: погибли шесть человек, 20 ранены

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. По предварительным данным, злоумышленник покончил с собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе №88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», - сказали в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике.

    Погиб охранник учебного заведения, среди учеников также есть жертвы и раненые. По предварительным данным, стрелявший покончил с собой. Ученики и учителя эвакуированы.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия.

    Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работает 80 учителей.

    Напомним, в мае 2021 года в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек и 21 человек пострадал.

    Фото: tass.ru





    Теги:
    Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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