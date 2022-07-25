25 Июля 2022 11:33

Стрельба в парке Лос-Анджелеса привела к гибели двух человек

ВАШИНГТОН.КАЗИНФОРМ – По данным властей, в воскресенье два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке Пек в районе Сан-Педро в Лос-Анджелесе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Возраст пострадавших от 23 до 53 лет, один из которых находился в критическом состоянии, по состоянию на 24 июля.

Инцидент произошел в 16:00 часов по местному времени в парке, где проходила автомобильная выставка, привлекшая около 500 человек.

По данным полиции, стрельба произошла возле бейсбольных площадок в парке из-за конфликта между двумя группами людей. Предполагается, что стрелявших могло быть несколько человек. На месте происшествия было обнаружено несколько единиц оружия. Арестов произведено не было, расследование продолжается.

Фото: cbsnews.com