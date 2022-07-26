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Стрельба в наркологическом реабилитационном центре в Мексике – есть жертвы
26 Июля 2022 13:10

Стрельба в наркологическом реабилитационном центре в Мексике – есть жертвы

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ – Пятеро мужчин и одна женщина погибли после того, как неизвестные открыли стрельбу в частном центре реабилитации наркоманов на западе Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Прокуратура западного штата Халиско сообщила, что нападение произошло около полуночи в городе Тлакепак, пригороде столицы штата Гвадалахара. Халиско является родиной одноименного наркокартеля и уже много лет страдает от насилия между соперничающими группировками.

Наркобанды в Мексике в прошлом нападали на реабилитационные центры обычно для того, чтобы убить потребителей наркотиков или дилеров, связанных с конкурирующими бандами. В 2020 году в соседнем штате Гуанахуато боевики убили 27 человек в реабилитационном центре.

В Мексике уже давно существуют проблемы с реабилитационными центрами, потому что большинство из них находятся в частной собственности, недостаточно финансируются и часто совершают злоупотребления в отношении выздоравливающих наркоманов. Правительство тратит относительно мало денег на реабилитацию, часто делая незарегистрированные центры единственным вариантом, доступным для бедных семей.

Кроме того, наркоманы и дилеры, которые сталкиваются с нападениями конкурентов на улицах, иногда находят убежище в реабилитационных клиниках, делая сами клиники мишенями для нападений.


Фото: cbsnews.com

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