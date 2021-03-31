Стрельба в коттеджном поселке произошла в Подмосковье

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросаться гранатами. В целом мужчина использовал против силовиков не менее 20 гранат.

Он оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар. Спустя некоторое время раздалось еще несколько взрывов.

Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома.

В отношении Барданова велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тыс. рублей.

В доме на момент начала стрельбы находились ребенок и трое взрослых, которые являются родственниками открывшего стрельбу. В настоящее время двое взрослых и ребенок вышли из дома, еще один человек остался внутри.

Очевидец событий рассказал, что открывший стрельбу держит на дачном участке личный зоопарк с тиграми, медведем, рысью. По словам собеседника ТАСС, мужчина построил дом около 10-15 лет назад, но с соседями не общался.

Сейчас поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии.

СК возбудил дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД.

Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.