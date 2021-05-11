14:33, 11 Май 2021 | GMT +6
Стрельба в казанской школе: Президент Татарстана прибыл на место трагедии
КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - К казанской гимназии №175, где сегодня утром произошла стрельба, прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Татар-информ».
«Президент на месте разбирается с ситуацией», - сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», - рассказал агентству ИА «Тара-информ» учитель русского языка одного из 8 классов.
Возле здания школы много родителей.
Фото: РИА Новости