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    14:33, 11 Май 2021 | GMT +6

    Стрельба в казанской школе: Президент Татарстана прибыл на место трагедии

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    КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - К казанской гимназии №175, где сегодня утром произошла стрельба, прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Татар-информ».

    «Президент на месте разбирается с ситуацией», - сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

    «В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», - рассказал агентству ИА «Тара-информ» учитель русского языка одного из 8 классов.

    Возле здания школы много родителей.

    Фото: РИА Новости


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