Стрельба в казанской школе: Президент Татарстана прибыл на место трагедии

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - К казанской гимназии №175, где сегодня утром произошла стрельба, прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Татар-информ».

«Президент на месте разбирается с ситуацией», - сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», - рассказал агентству ИА «Тара-информ» учитель русского языка одного из 8 классов.

Возле здания школы много родителей.

Фото: РИА Новости

