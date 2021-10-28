Стрельба в Караганде: полиция разъяснила ситуацию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Карагандинской области разъяснили ситуацию со стрельбой в одном из микрорайонов Караганды. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, вчера, 27 октября, около 22.00 в Октябрьский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов произошло нападение на таксиста На месте происшествия первым оказался наряд полка патрульной полиции УП города Караганды.

Потерпевший – 35-летний водитель таксомоторного парка – пояснил, что у него произошла ссора с неким мужчиной по поводу оплаты за проезд. В ходе конфликта клиент достал нож и кинулся на водителя, но последний успел выбежать из салона машины. В этот момент к таксисту на помощь подбежал прохожий. Мужчины попытались вытащить из авто пассажира, который бросился на них с ножом. В ответ прохожий произвел в него несколько выстрелов из неустановленного травматического оружия.

«По горячим следам» полицейские задержали клиента с ножом – 55-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Ему оказана медицинская помощь без госпитализации.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

В настоящее время устанавливается личность стрелявшего, сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.