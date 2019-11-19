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Стрельба в Калифорнии: четыре  человека погибли, шестеро ранены

19 Ноября 2019 11:00
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Стрельба в Калифорнии: четыре  человека погибли, шестеро ранены

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье во время просмотра футбольного матча на заднем дворе дома в американском штате Калифорния были убиты четыре человека, передает Anadolu Agency.

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В общей сложности десять человек попали под пули на вечеринке во Фресно, городе в центральной части Калифорнии с населением около полумиллиона человек. Неизвестные проникли на задний двор дома и открыли огонь по людям, сообщила журналистам полиция.

Лейтенант полиции Фресно Билл Дули сказал, что стрельба произошла около 6 часов вечера в юго-восточной части города, где собрались люди, чтобы посмотреть футбольный матч на заднем дворе частного дома.

Полиция сообщила, что обнаружены три тела, лежащие на заднем дворе, а четвертая жертва умерла в больнице. В результате стрельбы шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Это событие стало третьим примером насилия с применением огнестрельного оружия, которое произошло в штате за последние дни на фоне бурных национальных дебатов по поводу законов о хранении и приобретении оружия.

Ранним утром в субботу в городе Сан-Диего, на юге Калифорнии, пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в частном доме. Предполагается, что подозреваемый стрелок был отцом детей, который жил отдельно. Он был среди мертвых.

Утром в четверг 16-летний Натаниэль Берхоу выстрелил в пятерых своих сокурсников в колледже Согус в Санта-Кларите, Южная Калифорния. Двое из них погибли на месте.

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Ключевые слова: Происшествия, США,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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