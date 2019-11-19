Стрельба в Калифорнии: четыре человека погибли, шестеро ранены

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье во время просмотра футбольного матча на заднем дворе дома в американском штате Калифорния были убиты четыре человека, передает Anadolu Agency.

В общей сложности десять человек попали под пули на вечеринке во Фресно, городе в центральной части Калифорнии с населением около полумиллиона человек. Неизвестные проникли на задний двор дома и открыли огонь по людям, сообщила журналистам полиция.

Лейтенант полиции Фресно Билл Дули сказал, что стрельба произошла около 6 часов вечера в юго-восточной части города, где собрались люди, чтобы посмотреть футбольный матч на заднем дворе частного дома.

Полиция сообщила, что обнаружены три тела, лежащие на заднем дворе, а четвертая жертва умерла в больнице. В результате стрельбы шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Это событие стало третьим примером насилия с применением огнестрельного оружия, которое произошло в штате за последние дни на фоне бурных национальных дебатов по поводу законов о хранении и приобретении оружия.

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