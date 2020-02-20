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Стрельба в Германии: подозреваемый найден мертвым

20 Февраля 2020 12:47
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Стрельба в Германии: подозреваемый найден мертвым

ХАНАУ. КАЗИНФОРМ - По сообщениям полиции, по меньшей мере 10 человек погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Ханау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Telegraph.

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Злоумышленник открыл огонь в кальянном баре в центре города примерно в 10 часов вечера. После этого он поехал в другой бар, где снова открыл огонь по посетителям. По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы, девятая жертва скончалась некоторое время спустя в результате полученных травм.

Полиция начала поиски преступника и обнаружила подозреваемого мертвым в доме его отца в Ханау. В доме полиция также обнаружила еще одно тело. Таким образом, число жертв стрелка достигла 10.

Мотив преступления до сих пор остается неизвестным.

Газета Bild сообщает, что подозреваемый был гражданином Германии и что в его машине были обнаружены боеприпасы и оружие. По сообщению газеты, предполагаемый злоумышленник имел лицензию на огнестрельное оружие, используемое для охоты.



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Ключевые слова: Происшествия, Германия,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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