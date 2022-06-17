17 Июня 2022 11:12

Стрельба в церкви штата Алабама – есть жертвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и один получил ранение в церкви американского штата Алабама, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Инцидент произошел в четверг вечером в епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставиа-Хиллз, расположенной в округах Джефферсон и Шелби.

Одинокий подозреваемый вошел на церковное собрание небольшой группы верующих и открыл стрельбу. Три человека получили огнестрельные ранения, из них двое скончались, третий находится в больнице на лечении.

Личность подозреваемого была установлена не сразу. В настоящее время предполагаемый стрелок находится под стражей в полиции. В рамках осуществляемого расследования мотивы преступника не разглашаются.

В начале июня вооруженный мужчина, в ходе похоронной службы на кладбище Грейсленд в городе Расин штата Висконсин, произвел выстрелы в толпу скорбящих, два человека получили ранения.



