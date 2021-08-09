Стрельба в центре Торонто: есть жертвы и раненые
ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - По данным полиции, два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы в центре Торонто утром в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Global News.
Бригады скорой помощи были вызваны на проспект Спадина между улицами Нассау и Оксфорд, к югу от Колледж-стрит, в районе 6 часов утра в воскресенье.
Представитель полиции Торонто сообщил Global News, что поступило несколько сообщений о стрельбе в этом районе после якобы ссоры на углу проспекта Спадина и улицы Нассау.
После прибытия полиция обнаружила на месте происшествия четверо мужчин в возрасте от 28 до 43 лет с огнестрельными ранениями.
Двое из них скончались там же, двое других были доставлены медработниками в больницу с потенциально опасными для жизни травмами.
Место происшествия была оцеплено в виду полицейского расследования.
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