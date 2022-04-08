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    13:00, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Стрельба в центре Тель-Авива: есть погибшие и раненые

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По меньше мере два человека погибли и около 15 пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Остальным помощь была оказана на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Нападение произошло сразу в нескольких местах на улице Дизенгоф в центральной части Тель-Авива, где расположены бары и рестораны.

    В полиции рассматривают версию теракта. Премьер-министр страны направился в штаб-квартиру Армии обороны Израиля.

    Местные СМИ сообщают, что один нападавший убит, еще двое скрываются. Точное число нападавших пока неизвестно, по некоторым данным стрельба не прекратилась. В операции по задержанию преступников принимают участие 1000 солдат и полицейских.

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