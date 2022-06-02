2 Июня 2022 10:23

Стрельба в больнице штата Оклахома – есть жертвы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли, включая самого стрелявшего, в результате стрельбы в больнице города Талса в штате Оклахома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издания BBC News.

По прибытии полицейских на вызов о стрельбе в больнице Святого Франциска вооруженный нападавший был уже мертв. Мужчина, личность которого еще не установлена, был вооружен винтовкой и пистолетом.

Заместитель начальника полиции Эрик Далглиш сообщил, что в результате перестрелки погибли четверо гражданских лиц и сам стрелок, а также много раненых. Полиция не располагает информацией о возможной причине нападения. Идут следственные действия.

Президент США Джо Байден был проинформирован о стрельбе в Талсе. В субботу глава Белого дома призвал американцев предотвратить дальнейшее насилие с применением огнестрельного оружия после стрельбы в школе штата Техас.







