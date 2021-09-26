Стрельба в Алматы, экологические проблемы и борьба с COVID-19 - чем запомнилась неделя

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане прошла на фоне побед коронавирусной инфекции в отдельных регионах, национальной онлайн-переписи населения и акций, посвящённых предстоящему Дню туризма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Начнём с вестей о КВИ. В Западно-Казахстанской области на этой неделе снизилась заболеваемость коронавирусом. С начала года зарегистрировано 27 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Показатель на 100 тысяч населения составил 4188 случаев. Уже вылечилось 22 350 человек. Между тем, в Павлодаре у мальчика 2016 года рождения был выявлен нигерийский штамм коронавируса в пробе при ПЦР-обследовании. Он заболел ещё в июле, но болезнь протекала бессимптомно. Обследование проходил как контактный по семье: заболел папа.

На слуху тема переписи населения страны. В Атырау на совещании под председательством главы региона обсуждались вопросы переписи населения. В целях разъяснения преимуществ онлайн-переписи населения 7-13 сентября специалистами департамента статистики проведены встречи с коллективами более чем 30 крупных предприятий, учреждений, оказана практическая помощь по онлайн-переписи. По данным на 18 сентября 2021 года, 145 089 человек прошли перепись в онлайн-режиме, что составляет 21,9% населения области, писало МИА «Казинформ» во вторник. А в Карагандинской области перепись в онлайн-режиме прошли 229 194 человека. Процент охвата по отношению к общей численности населения составил 16,7%. Это данные на 08:00 20 сентября. Лидирует Нуринский район. Интернет-опрос там прошли 33,3% жителей. Высокий процент охвата в Осакаровском (27,7%) и Улытауском (26,6%) районах.

Перейдём к «зелёной» теме. В ВКО в четверг комиссия под руководством заместителя акима области произвела визуальное обследование береговой линии реки Калжыр. Поводом для этого стало то, что Президент Казахстана указал на факты варварского отношения людей к окружающей среде и одним из отрицательных примеров назвал деятельность старателей в Курчумском районе. Ранее чистейшая река Калжыр, вытекающая из реликтового озера Маркаколь, сегодня загрязняется и разрушается золотодобытчиками, работающими в верховьях водоёма. Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области детально изучить проблему и привлечь виновных к ответственности. Акимат области создал комиссию со всеми заинтересованными государственными органами для оперативного исполнения поручения. Компетентными органами области были проведены рейды в бассейне Калжыра. Поводом для экорасследований стали обращения местных жителей. Сельчане уверяли, что старатели сбрасывали в водоём технологические стоки. Факт загрязнения очевидцы зафиксировали на видео.

В Жамбылской же области в пятницу стало известно, что в Сарысуском районе региона инвесторы намерены наладить выпуск оборудования для «зелёных» станций. Об этом было сказано в ходе рабочего визита в Жамбылскую область министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбита Атамкулова. Вместе с акимом области он ознакомился с деятельностью ряда промышленных объектов, в числе которых Жамбылская ГРЭС в Таразе и Жанатасская ветровая электростанция в Сарысуском районе. О деятельности станции рассказал гендиректор ТОО «Жанатасская ветровая электростанция» Гуо Ким. Он отметил, что если МИИР страны готово оказать поддержку, то эта компания хочет не ограничиться ветровыми электростанциями, а построить здесь ещё и солнечную.

27 сентября планета отметит Всемирный день туризма. В Акмолинской области в рамках открытия декады по подготовке и проведению этой даты прошла экологическая акция «Чистый берег». Акция проведена на территории курортной зоны Бурабай, в местности Каракистак, между озерами Большое и Малое Чебачье. В это же время в Мангистауской области Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспийского моря.

Не обошлось без криминала, причём с самого начала недели. В Алматы в понедельник пять человек погибли в результате стрельбы. Около 17 часов в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель дома Игорь Дужнов открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Подозреваемый обезврежен и задержан. Было возбуждено уголовное дело. В четверг стало известно, что Игоря Дужнова арестовали на два месяца. Такую меру наказания ему санкционировал следственный суд.

В Алматинской области на неделе прошло двое учений спасателей. С 21 по 22 сентября 2021 года в урочище Тамгалы Тас, ниже г. Капшагай, в учебно-тренировочном полигоне «Скальный город-Астана», проведено Международное командно-штабное учение «Жер-2021» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС, возникшей в результате разрушительного землетрясения в Алматинской области». А в четверг на учебно-тренировочном полигоне «Скальный город – Астана», расположенном в урочище Тамгалы Тас Алматинской области, состоялось торжественное открытие соревнований по спасательному многоборью «Казспас-2021» и военно-спасательному троеборью.

На севере страны, в Костанае, на этой неделе стало известно о скором возобновлении полетов из Костаная в Москву. С 10 октября 2021 года возобновляется авиасообщение по маршруту «Костанай — Москва — Костанай». Время вылета из Костаная — 10.30 (местное), из Москвы — 02.05 (московское).

Здесь можно было бы написать: «А теперь о погоде…». В Актюбинской области, в городе Шалкаре, начался монтаж доплеровского метеорологического радиолокатора производства BARON Services Inc, США. Радар предназначен для обнаружения и предоставления в режиме реального времени, точной информации о местоположении и характере перемещения зон интенсивных осадков, гроз, града, шквалов, зон турбулентности, высоких скоростей ветра и др. на больших территориях.

«Засветились» в новостях и наши светила, то есть отечественные учёные. Из Кызылорды в понедельник пришло известие о том, что казахстанские учёные работают над созданием лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона. Речь идет об учёных Кызылординского университета имени Коркыт Ата. Они выиграли грант Европейского союза и вошли в группу разработчиков совместно с учеными из Португалии, Нидерландов, Дании, России, Беларуси и Украины.

Тут должен быть раздел «О животных». Столичное управление контроля и качества городской среды организовало бесплатную кастрацию и стерилизацию собак и кошек приютов и социально-уязвимых слоев населения. Планируется стерилизовать и кастрировать 1500 кошек и 2500 собак.

Если говорить о спорте, то в Шымкенте стартовал командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону. Это республиканское соревнование проводится в Центрально-Азиатском центре бадминтона в городе Шымкенте. В розыгрыше Кубка Казахстана примут участие более 90 спортсменов из Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, Шымкента и Алматы.

Напоследок о событиях из культурной жизни страны. В Туркестане в эти дни был завершён проект освещения на территории мавзолея Х.А. Ясауи. Для работ по установке ночных фонарей возле исторического памятника было использовано 1200 метров электрической проводки, 229 цветных ламп в пятницу были торжественно зажжены. А в Петропавловске, как стало известно в конце недели, разрушается другой уникальный архитектурный памятник постройки конца 19-го века – Дом купца Янгуразова, в народе более известный как «Дом невесты».