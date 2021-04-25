Стрельба в алматинском ЖК: полиция ведет переговоры со стрелком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы ведет переговоры со стрелком из «Бухар Жырау Тауэрс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, в настоящее время проводятся переговоры с подозреваемым, который закрылся в квартире. Вооруженный мужчина отказывается вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки.

В целях обеспечения безопасности, жители указанного дома эвакуированы. Полиция призывает граждан к спокойствию.

Спецоперация по задержанию и обезвреживанию преступника продолжается.

Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.

Пострадавший находится в реанимации, угрозы его жизни нет.







