Стрельба произошла в Сатпаеве, ранен мужчина

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В центре города Сатпаева произошла стрельба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня днем перед торговым центром Ulytau mall в центре Сатпаева неизвестный ранил 24-летнего мужчину. В результате он был доставлен в больницу.

«Пострадавший 1998 г.р. доставлен в приемное отделение областной многопрофильной больницы г. Жезказган. От выстрела повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, он ранен ножом в область спины, между лопатками. Хирурги сейчас им занимаются», - сообщили в управлении здравоохранения Улытауской области.

Пока неизвестно, по какой причине произошел инцидент. Стражи порядка выясняют обстоятельства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.