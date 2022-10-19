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    20:51, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Стрельба произошла в Сатпаеве, ранен мужчина

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    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В центре города Сатпаева произошла стрельба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня днем перед торговым центром Ulytau mall в центре Сатпаева неизвестный ранил 24-летнего мужчину. В результате он был доставлен в больницу.

    «Пострадавший 1998 г.р. доставлен в приемное отделение областной многопрофильной больницы г. Жезказган. От выстрела повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, он ранен ножом в область спины, между лопатками. Хирурги сейчас им занимаются», - сообщили в управлении здравоохранения Улытауской области.

    Пока неизвестно, по какой причине произошел инцидент. Стражи порядка выясняют обстоятельства.

    «По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.


    Теги:
    Улытауская область Борьба с преступностью Видео Криминал Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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