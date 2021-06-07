Стрельба произошла в Костанае, три человека пострадали

КОСТАНАЙ. АЛАУ - КАЗИНФОРМ - В Костанае произошла стрельба, несколько человек ранены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Alau.kz.

Жители центральной части Костаная рассказали порталу о происшествии. Жители домов по улице Гоголя в районе магазина «Бородинский» сообщили, что проснулись сегодня в 6 утра от выстрела.

По словам жильцов, после громких звуков через дорогу бежали мужчины. Они кричали «Кто стрелял?».

«Были выстрелы. Он перебежал через дорогу и схватился то ли за живот, то ли за грудь. Все говорили «стреляли, стреляли». Потом троих мужчин еще подвели. Они начали что-то искать. Я хотела вызвать скорую, но увидела, что уже едет. Очень много было полицейских машин. Потом приезжали с собаками», — рассказал очевидец.

О пострадавших в результате инцидента рассказали в областном управлении здравоохранения.

«В 6.00 поступил вызов на улицу Гоголя, 98. Сообщили, что за «Бородинским» магазином получено огнестрельное ранение. По факту оказалось трое пострадавших. Выезжало три бригады. Одна увезла пострадавшего с ножевым с ножевым ранением ягодицы, вторая увезла пострадавшего с переломом челюсти, травматической экстракцией зубов. У третьего ушиб грудной клетки, возможно в следствие применения травматического оружия. Все доставлены в областную больницу. По словам очевидцев, произошел конфликт в ночном клубе», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Информация о стрельбе проверяется, корреспондент МИА «Казинформ» запросил комментарий в Департаменте полиции.



