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    20:27, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Стрельба произошла в Костанае, три человека пострадали

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    КОСТАНАЙ. АЛАУ - КАЗИНФОРМ - В Костанае произошла стрельба, несколько человек ранены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Alau.kz.

    Жители центральной части Костаная рассказали порталу о происшествии. Жители домов по улице Гоголя в районе магазина «Бородинский» сообщили, что проснулись сегодня в 6 утра от выстрела.

    По словам жильцов, после громких звуков через дорогу бежали мужчины. Они кричали «Кто стрелял?».

    «Были выстрелы. Он перебежал через дорогу и схватился то ли за живот, то ли за грудь. Все говорили «стреляли, стреляли». Потом троих мужчин еще подвели. Они начали что-то искать. Я хотела вызвать скорую, но увидела, что уже едет. Очень много было полицейских машин. Потом приезжали с собаками», — рассказал очевидец.

    О пострадавших в результате инцидента рассказали в областном управлении здравоохранения.

    «В 6.00 поступил вызов на улицу Гоголя, 98. Сообщили, что за «Бородинским» магазином получено огнестрельное ранение. По факту оказалось трое пострадавших. Выезжало три бригады. Одна увезла пострадавшего с ножевым с ножевым ранением ягодицы, вторая увезла пострадавшего с переломом челюсти, травматической экстракцией зубов. У третьего ушиб грудной клетки, возможно в следствие применения травматического оружия. Все доставлены в областную больницу. По словам очевидцев, произошел конфликт в ночном клубе», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

    Информация о стрельбе проверяется, корреспондент МИА «Казинформ» запросил комментарий в Департаменте полиции.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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