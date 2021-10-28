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    00:44, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стрельба произошла в Караганде: задержаны таксист и пассажир

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошла перестрелка. В сети появилось видео конфликта, закончившегося серией выстрелов из оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео перестрелки между двумя мужчинами возле такси. На кадрах можно увидеть, что между двумя неизвестными возник конфликт. После словесной перепалки, мужчины начали драться. В итоге один из них вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

    Что стало причиной инцидента и каково состояние пострадавшего еще неизвестно. Полиция выясняет обстоятельства.

    «27 октября текущего года примерно в 22.10 часов между 55-летним пассажиром и 35-летним водителем такси произошел конфликт. Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. О причинах инцидента сообщим дополнительно», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Общество для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
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