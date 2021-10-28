Стрельба произошла в Караганде: задержаны таксист и пассажир

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошла перестрелка. В сети появилось видео конфликта, закончившегося серией выстрелов из оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео перестрелки между двумя мужчинами возле такси. На кадрах можно увидеть, что между двумя неизвестными возник конфликт. После словесной перепалки, мужчины начали драться. В итоге один из них вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Что стало причиной инцидента и каково состояние пострадавшего еще неизвестно. Полиция выясняет обстоятельства.

«27 октября текущего года примерно в 22.10 часов между 55-летним пассажиром и 35-летним водителем такси произошел конфликт. Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. О причинах инцидента сообщим дополнительно», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



