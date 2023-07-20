Стрельба произошла перед открытием ЧМ по футболу среди женщин в Новой Зеландии

ОКЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в результате стрельбы в центре Окленда, Новая Зеландия, за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин.Еще шесть человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, а также погиб сам стрелявший. Инцидент произошел на строительной площадке в деловом районе в центре города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что это нападение не рассматривается как акт терроризма.

По его словам, чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет по плану.

Он добавил, что общественность может быть уверена, что полиция нейтрализовала угрозу.

По словам Криса Хипкинса, никаких политических или идеологических мотивов нападения выявлено не было.

По его словам, стрелявший был вооружен помповым ружьем.

По словам мэра Окленда Уэйна Брауна, все сотрудники ФИФА и футбольные команды находятся в безопасности.

ФИФА выразила «глубочайшие соболезнования» семьям погибших и заявила, что находится на связи с властями Новой Зеландии.

В этом году Австралия и Новая Зеландия принимают девятый чемпионат мира по футболу среди женщин.

Матч-открытие, в котором сыграют Новая Зеландия и Норвегия состоится сегодня в городском Эден Парк.