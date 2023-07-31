Стрельба произошла на летнем карнавале в Роттердаме

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция города Роттердам арестовала трех человек в связи со стрельбой во время празднования карнавала в портовом городе Нидерландов в субботу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Два человека и вооруженный стрелок получили ранения в результате стрельбы на летнем карнавале в нидерландском городе Роттердам.

По данным местных СМИ, инцидент произошел около 21 часов вечера субботы. Один из мужчин начал стрельбу и был застрелен полицией.

При звуке выстрелов возникла паника: одна из женщин, пытавшаяся убежать, упала и была ранена. И преступник, и потерпевший - все раненые, в том числе подозреваемый, были доставлены в местные больницы.

О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. «Расследование стрельбы продолжается», - заявили в полиции Роттердама.

Организаторы карнавального шествия отменили оставшиеся мероприятия, сославшись на соображения общественной безопасности, и призвали всех разойтись по домам.