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    21:13, 30 Июль 2023 | GMT +6

    Стрельба произошла на летнем карнавале в Роттердаме

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    Фото: i.simpalsmedia.com
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция города Роттердам арестовала трех человек в связи со стрельбой во время празднования карнавала в портовом городе Нидерландов в субботу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Два человека и вооруженный стрелок получили ранения в результате стрельбы на летнем карнавале в нидерландском городе Роттердам.

    По данным местных СМИ, инцидент произошел около 21 часов вечера субботы. Один из мужчин начал стрельбу и был застрелен полицией.

    При звуке выстрелов возникла паника: одна из женщин, пытавшаяся убежать, упала и была ранена. И преступник, и потерпевший - все раненые, в том числе подозреваемый, были доставлены в местные больницы.

    О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. «Расследование стрельбы продолжается», - заявили в полиции Роттердама.

    Организаторы карнавального шествия отменили оставшиеся мероприятия, сославшись на соображения общественной безопасности, и призвали всех разойтись по домам.

    Теги:
    Нидерланды Мировые новости Происшествия
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