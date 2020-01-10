Стрельба на кыргызско-таджикской границе прекратилась

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности, передает МИА «Казинформ».

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы функционируют в штатном режиме.

Совместная следственная группа правоохранительных органов Республики Таджикистан и Кыргызской Республики проводит расследование инцидента, с целью выяснения его мотивов и установления личностей зачинщиков.

Как передает кыргызское агентство «Кабар», действия подразделений силовых структур на кыргызско-таджикском участке госграницы координирует начальник Главного штаба – первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев, находящийся в Баткенской области.

По данным ГПС КР, в ночь с 9 на 10 января 2020 года в 00 ч. 40 мин. в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области неизвестные лица закидали камнями автомашину, принадлежащую гражданину Кыргызстана, направлявшегося в г. Баткен. Неизвестные лица скрылись на территории Таджикистана. По информации правоохранительных органов КР, имеются пострадавшие граждане Кыргызстана из числа тех, кто находился в машине. Приблизительно через час граждане Таджикистана в местности Кочо-Карын закидали камнями автомашину другого гражданина Кыргызстана, направлявшегося из Баткена в с.Кок-Таш. Приблизительно в 2 ч. 40 мин. граждане Таджикистана закидали камнями дом гражданина Кыргызстана в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Кыргызстана, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья. Стрельба продолжается с перерывами, выстрелы производятся только с таджикской стороны.

Между тем, по сообщению таджикского информационного агентства «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана, вечером 9 января 2020 года большая группа жителей села Коктош сельсовета Аксай Баткенского района, которые были вооружены охотничьим оружием, собрались возле дома гражданина КР Абдулаева Султанбека Исмаиловича и препятствовали проходу граждан РТ по дороге села Сомониён сельсовета Чоркух города Исфары.

Примерно в 21 час 30 минут они закидали камнями легковую автомашину марки «Мерседес-бенц», принадлежащую жителю села Ходжаи Аъло Азамову Зафару, в результате чего, в ней было разбито стекло. В ответ на провокационные действия кыргызских граждан, в 00 часов 10 минут жители села Ходжаи Аъло закидали камнями автомашину гражданина КР. Представители ОВД-2 города Исфара и ОВД Баткенского района своевременно прибыли на место инцидента и взяли ситуацию под контроль. 10 января 2020 г. примерно в 2 часа ночи жители села Коктош произвели выстрел в воздух из охотничьего ружья, однако сотрудники правоохранительных органов и пограничники двух стран совместными усилиями пресекли провокацию. Несмотря на это, примерно в 4 часа с кыргызской стороны из охотничьего ружья была обстреляна личная автомашина сотрудника ОВД-2 города Исфара Икромзода Фархода, который, по счастливой случайности, не пострадал, так как пуля попала в дверцу автомашины.