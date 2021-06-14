Стрельба на фазенде произошла в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неожиданно трагический поворот получила ссора между мужчинами в селе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отдел полиции Меркенского района обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные лица пришли к ним на фазенду и один из них выстрелил в его брата.

«По приезде на место происшествия было установлено, что на фазенде между ее хозяином и тремя местными жителями возникла ссора, в ходе которой один из мужчин произвел выстрел в сторону хозяина пастбища из зарегистрированного гладкоствольного ружья, - пояснил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Калметов. - Однако мужчина с ранением погнался за ними на своей автомашине. При столкновении водитель второго автомобиля от полученных ран скончался на месте ДТП, а его пассажир получил травму».

В ведомстве уточнили, что мужчина с огнестрельным дробовым ранением верхних и нижних конечностей госпитализирован в Центральный районную больницу села Мерке Меркенского района.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов отметил, что в настоящее время полицейские задержали всех участников конфликта, проводится досудебное расследование.

Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства дела выясняются, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.