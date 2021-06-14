РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:44, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Стрельба на фазенде произошла в Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неожиданно трагический поворот получила ссора между мужчинами в селе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отдел полиции Меркенского района обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные лица пришли к ним на фазенду и один из них выстрелил в его брата.

    «По приезде на место происшествия было установлено, что на фазенде между ее хозяином и тремя местными жителями возникла ссора, в ходе которой один из мужчин произвел выстрел в сторону хозяина пастбища из зарегистрированного гладкоствольного ружья, - пояснил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Калметов. - Однако мужчина с ранением погнался за ними на своей автомашине. При столкновении водитель второго автомобиля от полученных ран скончался на месте ДТП, а его пассажир получил травму».

    В ведомстве уточнили, что мужчина с огнестрельным дробовым ранением верхних и нижних конечностей госпитализирован в Центральный районную больницу села Мерке Меркенского района.

    Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов отметил, что в настоящее время полицейские задержали всех участников конфликта, проводится досудебное расследование.

    Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства дела выясняются, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!