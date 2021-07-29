Стрельба из лука на ОИ-2020: Ильфат Абдуллин пробился в 1/8 финала

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин квалифицировался в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/16 финала казахстанец встретился с Стивом Вилжером (Нидерланды). Абдуллин смог отлично выступить, одержав победу над оппонентом. Итоговый счет составил 6:4.

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана