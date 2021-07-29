+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стрельба из лука на ОИ-2020: Ильфат Абдуллин пробился в 1/8 финала

29 Июля 2021 15:50
Поделиться:
Стрельба из лука на ОИ-2020: Ильфат Абдуллин пробился в 1/8 финала

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин квалифицировался в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Завершит ли Василий Левит спортивную карьеру после поражения на Олимпиаде
Серик Сапиев высказался касательно дальнейшего выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде Боксер Камшыбек Кункабаев уверенно прошел в 1/4 финала Олимпийских игр «Астана» объявила состав на «Классику Сан-Себастьяна»

В 1/16 финала казахстанец встретился с Стивом Вилжером (Нидерланды). Абдуллин смог отлично выступить, одержав победу над оппонентом. Итоговый счет составил 6:4.

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада  
Поделиться:
Новости по теме
Завершит ли Василий Левит спортивную карьеру после поражения на Олимпиаде
Серик Сапиев высказался касательно дальнейшего выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде
Боксер Камшыбек Кункабаев уверенно прошел в 1/4 финала Олимпийских игр
«Астана» объявила состав на «Классику Сан-Себастьяна»
Популярное
1 «Синий» статус могут убрать из Ashyq
2 Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос
3 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
4 Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО
5 Карагандинский школьник стал призёром Международной математической олимпиады
Читайте также
Стрельба из лука: казахстанец пробился в 1/16 финала Олимпиады-2020
Казахстанский боксер стартовал с победы нокдауном на Олимпиаде в Токио
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив