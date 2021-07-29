Стрельба из лука: казахстанец пробился в 1/16 финала Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх продолжаются мужские индивидуальные соревнования по стрельбе из лука. Казахстанец Ильфат Абдуллин пробился в 1/16 финала, сообщает Olympic.kz.

Это стало возможным после победы над британцем Джеймсом Вудгейтом. Счет в противостоянии 7:3.

Соперник по следующему кругу пока не определен.

Напомним, сегодня еще предстоит выступить казахстанскому боксеру Камшыбеку Кункабаеву (+91 кг).

Также ранее сообщалось, что в Токио вторым рейсом из Казахстана прибыли олимпийцы.





Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов