РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:35, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стрельба и драка в ночном клубе Астаны: задержаны 17 человек

    None
    Полицейскими Астаны задержаны участники групповой драки. Конфликт произошел в одном из ночных клубов столицы, между охраником и посетителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

    Позднее на канал «102» поступило сообщение, что на Карагандинской трассе вдоль дороги идёт групповая драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, пресекли правонарушение, установили и доставили в отдел полиции 17 участников инцидента.

    Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов. В ходе следственных мероприятий полицейскими было обнаружено и изъято гладкоствольное ружье.

    За совершение указанного преступления виновные лица водворены в изолятор временного содержания ДП г.Астаны.

    В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников драки.


    Теги:
    полиция Криминал МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!