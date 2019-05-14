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Street-art рисунками украшают дома Атырау

14 Мая 2019 14:47 88
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Street-art рисунками украшают дома Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Street-art рисунками украшают  дома Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Преподаватели изобразительного искусства и дизайна Малой академии искусств им. Н. Тлендиева решили внести свой вклад в облагораживание областного центра - разрисовать дома города. 

«Первый дом, который мы разрисовали в Атырау, находится в микрорайоне Балыкши. В прошлом году мы нанесли на него изображение подводного мира реки Урал. В этом году нарисовали портрет Махамбета Утемисова, сейчас работаем над символикой Года молодежи», - рассказал художник Мейрбек Жагыпашев.
Street-art рисунками украшают дома Атырау

По словам преподавателей, у них есть идеи по street-art рисункам портретов Курмангазы, Дины Нурпеисовой и Бейбарыса на домах в микрорайонах Авангард, Нурсая, Привокзальный и Балыкши.  На нанесение одного изображения в среднем уходит от недели до 10 дней, рисуют художники специальными баллончиками.

«Краска в баллончиках водоупорная, если стена дома надежная, без дефектов, то рисунок прослужит очень долго. Для того чтобы нанести одно изображение, у нас уходит свыше 100 баллончиков с красками. Рисовать стараемся в безветренную и недождливую погоду», - рассказал художник Мирас Джангужиев. 
По словам самих художников, несмотря на то, что проекты являются достаточно сложными, они получают огромное удовольствие от результатов своей работы и реакции жителей города. 

«Граффити, росписи, муралы - эти яркие объекты можно называть по-разному, но то, что они принесли в Атырау цвет и позитив - это однозначно», - уверен художник Асылбек Бахтияр.

 

 

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Ключевые слова: Общество, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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