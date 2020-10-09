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Стратегию развития интеграции представят главам государств ЕАЭС до конца года

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2020, 22:13
Стратегию развития интеграции представят главам государств ЕАЭС до конца года

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября в Ереване согласован вопрос о регламентации применения права «вето» к решениям Коллегии Евразийской экономической комиссии о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В мае проект Стратегии-2025 в целом одобрили главы государств Евразийского экономического союза. После этого стороны представили для рассмотрения еще 36 позиций. По итогам работы снята большая часть разногласий. Оставшиеся 5 пунктов будут вынесены на рассмотрение Высшим Евразийским экономическим советом до конца 2020 года.

Среди них – определение подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа Союза, создание Института развития ЕАЭС и другие.


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