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    08:45, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Стратегию развития Экибастуза планируют представить в течение полугода

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе готовятся к разработке среднесрочного плана развития Экибастуза, подготовить который поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В рабочем совещании в областном акимате, прошедшем по видеоконференцсвязи, приняли участие и представители центральных госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

    Как отметил глава региона Абылкаир Скаков, необходимо изучить потенциал всех направлений развития города. Важно не забывать о вопросах урбанистики и создании в Экибастузе центров притяжения – для работы, учебы и досуга разных групп жителей.

    - Когда-то Экибастуз был очень перспективным городом, куда съезжалась молодежь, - отметил аким. - Город был самодостаточным, сегодня же, к примеру, он не обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией. Существует ряд других потенциально проблемных вопросов. Есть различные подходы к развитию самодостаточности Экибастуза, каждый из них необходимо изучить.

    Драйверами для диверсификации экономики Экибастуза должны стать создание индустриальной зоны, кластерное развитие, энергетическая модернизация, система образования, инновации и малый и средний бизнес. Достигать поставленных целей предлагается по шведской модели «тройной спирали», основанной на взаимодействии вуза, государства и бизнеса. Участвовавший в совещании ректор Торайгыров университета Мейрам Бегентаев уверил, что возглавляемый им вуз обладает всеми ресурсами, необходимыми для содействия как разработке, так и реализации стратегии.

    Вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров одним из главных вызовов в дальнейшем развитии Экибастуза назвал демографический вопрос.

    - В основу комплексного плана развития Экибастуза должны быть заложены базовые вещи: улучшение качества жизни населения, рост доходов жителей, а именно создание новых производств, привлечение новых инвесторов, диверсификация экономики города и другое. Все это приведет к тому, что люди поверят в развитие Экибастуза и будут связывать с ним свое будущее, - сказал замминистра.

    К разработке концепции предлагается привлечь авторитетные консалтинговые агентства. Своими идеями поделились представители международной сети фирм KPMG. Глава KPMG в Казахстане и Центральной Азии Болат Мынбаев отметил, что при создании плана развития Экибастуза необходимо учитывать стратегию развития градообразующих предприятий.

    - Их планы будут напрямую влиять на то, как будет развиваться город, - добавил Болат Мынбаев. - Большой упор должен быть сделан и на МСБ. Если посмотреть на стратегию развития других городов, то они были направлены на обеспечение занятости в малом и среднем бизнесе. Это так называемые якорные, или магнитные, стратегии, которые позволяют основной части населения быть занятыми, тогда у людей больше стимула оставаться в конкретном регионе. У Экибастуза есть значительный потенциал по росту активных предприятий микробизнеса, которые могли бы выстраиваться вокруг крупных компаний.

    Среднесрочную стратегию развития Экибастуза должны представить в течение ближайших шести месяцев.

    Фото Валерия Бугаева




    Теги:
    Акимат Экономика Павлодарская область
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