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Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года обсудили в Бишкеке

24 Сентября 2019 18:21
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Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года обсудили в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке прошли консультации по проекту документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Делегацию казахстанской стороны возглавила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

«Развитие внутреннего рынка Евразийского экономического союза, предусматривающего устранение барьеров во взаимной торговле должно стать решающим аспектом для развития евразийской интеграции и главным критерием нашей работы. При этом дальнейшее развитие интеграции должно проходить через призму экономической составляющей», - отметила Жанель Кушукова.

Напомним, что проект Стратегических направлений разрабатывается в реализацию принятой в декабре прошлого года Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и должен быть представлен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета до конца текущего года.

В целом проект Стратегических направлений направлен на реализацию целей и задач ЕАЭС, в том числе обеспечение безусловного выполнения государствами-членами принятых обязательств, для формирования высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства, цифровой трансформации экономик государств-членов, стимулирования деловой активности и обеспечения позитивных изменений в жизни граждан.

По итогам заседания стороны договорились активизировать работу по разработке проекта Стратегических направлений.


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Ключевые слова: Кыргызстан, ЕАЭС,
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