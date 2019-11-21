Стратегию развития Алматы до 2050 года вынесли на публичное обсуждение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вынес на публичное обсуждение Стратегию развития Алматы до 2050 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья, сегодня я выношу на публичное обсуждение Стратегию развития Алматы до 2050 года. Прошу не только алматинцев, но и всех, кому небезразлична судьба нашего любимого города, высказать свое конструктивное мнение по проекту главного документа города.

В этом заключается наша общая забота о будущем Алматы», - написал аким в Instagram.

Текст Стратегии будет опубликован в городских газетах и размещен на специальном сайте almaty-2050.kz, где можно оставить комментарии и предложения.