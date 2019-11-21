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Стратегию развития Алматы до 2050 года вынесли на публичное обсуждение
21 Ноября 2019 09:54
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вынес на публичное обсуждение Стратегию развития Алматы до 2050 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Уважаемые друзья, сегодня я выношу на публичное обсуждение Стратегию развития Алматы до 2050 года. Прошу не только алматинцев, но и всех, кому небезразлична судьба нашего любимого города, высказать свое конструктивное мнение по проекту главного документа города.
В этом заключается наша общая забота о будущем Алматы», - написал аким в Instagram.
Текст Стратегии будет опубликован в городских газетах и размещен на специальном сайте almaty-2050.kz, где можно оставить комментарии и предложения.
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