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Стратегию развития Алматы до 2050 года вынесли на публичное обсуждение

21 Ноября 2019 09:54
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Стратегию развития Алматы до 2050 года вынесли на публичное обсуждение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вынес на публичное обсуждение Стратегию развития Алматы до 2050 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые друзья, сегодня я выношу на публичное обсуждение Стратегию развития Алматы до 2050 года. Прошу не только алматинцев, но и всех, кому небезразлична судьба нашего любимого города, высказать свое конструктивное мнение по проекту главного документа города.

В этом заключается наша общая забота о будущем Алматы», - написал аким в Instagram.

Текст Стратегии будет опубликован в городских газетах и размещен на специальном сайте almaty-2050.kz, где можно оставить комментарии и предложения.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Общество,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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