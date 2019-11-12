Стратегию по оцифровке и паспортизации деревьев обсудили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городском акимате обсудили стратегию по оцифровке и дендрологической паспортизации зеленых насаждений. По мнению специалистов, цифровизация поможет развитию зеленого фонда Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замакима города Жангельды Аубакирова, в Актобе отсутствуют точные данные по количеству деревьев и кустарников. Из-за этого возникают трудности при обосновании финансирования, выделяемого на полив зеленых насаждений.

«Стоит признать, что в городе не производятся дендрологические исследования под строительство, реконструкцию, прокладку инженерных коммуникаций на наличие зеленых насаждений», — сказал Жангельды Аубакиров.

Как сообщалось ранее, для оцифровки деревьев в Актобе приглашены российские специалисты.

Свои опытом работы поделились генеральный директор ООО «Ульмус» Павел Воробьев, оказывающий услуги по цифровизации и паспортизации зеленых насаждений, и доцент Московского педагогического государственного университета Екатерина Черняева.

В России в течение 10 лет осуществляется программа «Реестр зеленых насаждений», которая направлена на разумный расход бюджетных средств на уход за зелеными насаждениями.

«Можно будет заранее запланировать посадку, сделать анализы, заложить в бюджет работы по изменению зеленого фонда. Например, где-то необходимо лечение деревьев, где-то уход за ними. Цифровизация позволит грамотно распределять средства и жестко контролировать ход выполнения работ», - сказал П.Воробьев.





Рабочей группой из биологов, агрономов, дендрологов Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова в сотрудничестве с московскими специалистами будут разработаны «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Актобе» с учетом последних научных разработок в области растениеводства и зеленого строительства.

На базе созданного цифрового информационного ресурса «Зеленый фонд г.Актобе» будут разработаны дендропланы новых насаждений. Реконструкцию, замену существующих растений предполагается выполнить постепенно, с научным обоснованием и максимальной сохранностью зеленого фонда города.

Реализация проекта позволит городскому зеленому хозяйству развиваться по научно обоснованному плану, обеспечить насаждения необходимым уходом, выполнять последующую актуализацию инвентаризационных планов и мониторинг жизненного и фитосанитарного состояния дендрофлоры.