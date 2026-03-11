    15:13, 11 Март 2026 | GMT +5

    Стратегические объекты Казахстана взяты под усиленную защиту

    В Казахстане на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке усилены меры антитеррористической защиты стратегических объектов. Об этом сообщил сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кашаган
    Фото: kbv.kz

    В кулуарах Сената журналисты поинтересовались уровнем защищенности крупных нефтяных проектов, в частности объектов Кашаган и Тенгизшевройл, после поручения Главы государства об усилении безопасности стратегических объектов. 

    — Действительно, Глава государства сразу же обратил внимание на антитеррористическую защищенность. Было проведено целое специальное совещание Совета Безопасности. Наши все структуры переведены на усиленный вариант несения службы — это как превентивные меры. Что касается предупредительных мер, то в первую очередь я бы хотел ответить именно об антитеррористической защищенности наших стратегических объектов. Обращаю ваше внимание на то, что наши нефтедобывающие предприятия, которые дислоцируются в Республике Казахстан, имеют соответствующие подразделения, и естественно, они имеют соответствующие задачи именно противодействия террористическим атакам: как с воздуха, так и с земли, так и со стороны Каспийского моря, — ответил Андрей Лукин. 

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил усилить безопасность стратегических объектов и возложил координацию на секретаря Совета Безопасности

    Карина Кущанова
