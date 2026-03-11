Стратегические объекты Казахстана взяты под усиленную защиту

В кулуарах Сената журналисты поинтересовались уровнем защищенности крупных нефтяных проектов, в частности объектов Кашаган и Тенгизшевройл, после поручения Главы государства об усилении безопасности стратегических объектов.

— Действительно, Глава государства сразу же обратил внимание на антитеррористическую защищенность. Было проведено целое специальное совещание Совета Безопасности. Наши все структуры переведены на усиленный вариант несения службы — это как превентивные меры. Что касается предупредительных мер, то в первую очередь я бы хотел ответить именно об антитеррористической защищенности наших стратегических объектов. Обращаю ваше внимание на то, что наши нефтедобывающие предприятия, которые дислоцируются в Республике Казахстан, имеют соответствующие подразделения, и естественно, они имеют соответствующие задачи именно противодействия террористическим атакам: как с воздуха, так и с земли, так и со стороны Каспийского моря, — ответил Андрей Лукин.