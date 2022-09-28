Стратегические командно-штабные учения «Айбалта-2022» продолжаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учения «Айбалта-2022» проводятся на полигонах в восточном, западном, центральном и южном регионах страны, где задействованы воинские части и подразделения всех видов Вооруженных сил и родов войск, а также контингент КСОР ОДКБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На первом этапе под руководством главнокомандующих и командующих уточнены учебные планы применения войск на военное время. Проведены мобилизационные и тактико-специальные учения с подразделениями территориальной обороны с призывом военнообязанных, отработаны вопросы межведомственного взаимодействия.

На втором этапе с 26 сентября по 8 октября 2022 года в рамках стратегического учения «Айбалта-2022» в Казахстане будет проведен ряд оперативно-тактических, тактических, тактико-специальных, летно-тактических и специальных учений. Войскам предстоит выполнить учебно-боевые задачи на основе решений главнокомандующих и командующих, принятых в ходе первого этапа. В их числе учения Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», взаимосвязанные между собой по единому замыслу. Эти маневры проводятся ежегодно на территории одной из стран ОДКБ в соответствии с решением Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ от 8 ноября 2018 года.

На специальном учении «Эшелон-2022» будут отра

ботаны вопросы материально-технического обеспечения войск. Уже организовано функционирование ряда элементов учения, в том числе перевозка железнодорожным транспортом, заправка горючим и подвоз боеприпасов, ремонт вооружения и техники в полевых условиях, вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение.

Специальное учение «Поиск-2022» нацелено на выполнение учебно-боевых задач по организации и ведению разведки силами и средствами разведывательных органов государств-членов ОДКБ в интересах Коллективных сил оперативного реагирования.

Командно-штабное учение «Взаимодействие-2022» предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.