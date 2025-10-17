Стратегические бомбардировщики ВВС США заметили у побережья Венесуэлы

В среду два бомбардировщика B-52 из Луизианы в течение нескольких часов летали у побережья Венесуэлы в международном воздушном пространстве.

Вертолеты, принадлежащие 160-му авиационному полку специальных операций сухопутных войск США (шесть ударных вертолетов MH-6 Little Bird и три MH-60 Black Hawk), выполняли тренировочные полеты в южной части Карибского моря недалеко от Венесуэлы.

Масштабы наращивания военного присутствия США в Карибском регионе значительны. Сейчас там находится около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых размещены на базах в Пуэрто-Рико, а также около 2200 морских пехотинцев на десантных кораблях. Всего в Карибском регионе находятся восемь военных кораблей и подводная лодка ВМС США.

С начала сентября силы специальных операций США нанесли удары по пяти судам у берегов Венесуэлы, которые, по словам Белого дома, перевозили наркотики. В результате погибли 27 человек.

Ранее сообщалось, что ЦРУ получило разрешение проводить секретные операции в Венесуэле.