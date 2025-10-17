РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Стратегические бомбардировщики ВВС США заметили у побережья Венесуэлы

    Администрация Трампа резко усиливает военное давление США на правительство Венесуэлы, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Американские бомбардировщики демонстрируют силу Венесуэле
    Фото: Wikipedia

    В среду два бомбардировщика B-52 из Луизианы в течение нескольких часов летали у побережья Венесуэлы в международном воздушном пространстве.

    Вертолеты, принадлежащие 160-му авиационному полку специальных операций сухопутных войск США (шесть ударных вертолетов MH-6 Little Bird и три MH-60 Black Hawk), выполняли тренировочные полеты в южной части Карибского моря недалеко от Венесуэлы.

    Масштабы наращивания военного присутствия США в Карибском регионе значительны. Сейчас там находится около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых размещены на базах в Пуэрто-Рико, а также около 2200 морских пехотинцев на десантных кораблях. Всего в Карибском регионе находятся восемь военных кораблей и подводная лодка ВМС США.

    С начала сентября силы специальных операций США нанесли удары по пяти судам у берегов Венесуэлы, которые, по словам Белого дома, перевозили наркотики. В результате погибли 27 человек.

    Ранее сообщалось, что ЦРУ получило разрешение проводить секретные операции в Венесуэле.

    Теги:
    Латинская Америка Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают