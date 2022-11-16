Стратегическая неопределенность в мире является для Казахстана одним из вызовов - Еркин Тукумов

16 Ноября 2022, 16:39

16 Ноября 2022, 16:39

Стратегическая неопределенность в мире является для Казахстана одним из вызовов - Еркин Тукумов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор КИСИ Еркин Тукумов назвал причины частой смены стратегий развития страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Частая смена стратегий развития Казахстана происходит из-за необходимости адаптации к современным быстроменяющимся процессам. Также это является следствием отсутствия в Казахстане грамотной базы регионоведов по странам, которые нас окружают: Китай, Россия, другие страны Центральной Азии», - сказал Еркин Тукумов на форуме стратегических инициатив.

Ранее Еркин Тукумов сообщил, что нужно адаптировать нашу систему международного права к нынешним реалиям.

«Нужно ли менять сегодня международное право, учитывая настолько большое количество противоречий, что лодка может перевернуться? Конечно, нужно. Нужно адаптировать нашу систему международного права к нынешним реалиям», - отметил спикер.

Фото: kisi.kz