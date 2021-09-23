Страшное ДТП в Жамбылской области: шестеро погибли, двое - в больнице

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на трассе в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 сентября примерно в 06:00 часов утра, на 476 км трассы «Алматы – Ташкент» на территории Байзакского района произошло столкновение автомашин Аudi-А4 и Toyota Camry.



В результате ДТП от полученных телесных повреждений шесть человек скончались на месте происшествия. Два пассажира автомашины Toyota Camry с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.





По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз.



