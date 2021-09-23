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    10:17, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Страшное ДТП в Жамбылской области: шестеро погибли, двое - в больнице

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на трассе в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 сентября примерно в 06:00 часов утра, на 476 км трассы «Алматы – Ташкент» на территории Байзакского района произошло столкновение автомашин Аudi-А4 и Toyota Camry.

    В результате ДТП от полученных телесных повреждений шесть человек скончались на месте происшествия. Два пассажира автомашины Toyota Camry с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.


    По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз.



    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная
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