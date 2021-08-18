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Страшное ДТП в Рудном: погибла женщина

18 Августа 2021 10:35
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Страшное ДТП в Рудном: погибла женщина

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В результате наезда «КАМАЗА» на «Жигули» скончалась пассажирка автомобиля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт полиции Рудного.

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«Управление полиции города Рудного сообщает, что около 12:30 часов 17 августа водитель «ВАЗ 21070», следуя по улице Топоркова со стороны улицы Горняков, на пересечении с улицей Молодая Гвардия на размещающий зелёный сигнал светофора при совершении манёвра «поворот налево», не убедившись в безопасности дорожного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 21070» от полученных травм скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345. Ведётся досудебное расследование.



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#Костанайская область   #ДТП   #Происшествия   #Видео  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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