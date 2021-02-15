Страшное ДТП унесло жизни семерых человек в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению департамента полиции области, трагедия произошло на 342 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск.

«Предварительно водитель «Nissan Qashai», не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной «Volvo». В результате дорожной аварии погибли семь человек (водитель и 4 пассажира «Nissan», а также водитель и 1 пассажир «Volvo»). Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники областного департамента полиции, а также следственно-оперативная группа Аксуского РОП», - проинформировали стражи порядка.

Департамент полиции Алматинской области соболезнует семьям погибших в трагедии.

Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 345 УК РК.