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Страшное ДТП на рудненской трассе: не установлена личность третьей погибшей

21 Декабря 2018 11:53 990
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Страшное ДТП на рудненской трассе: не установлена личность третьей погибшей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В пресс-службе ДЧС Костанайской области рассказали подробности аварии  на трассе Рудный - Качар, где в результате столкновения двух авто погибли трое человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

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Как выяснилось, произошло лобовое столкновение двух машин - Daewoo Nexia и Audi 80. Пожар удалось потушить и ликвидировать лишь только через час. 

«В результате ДТП на месте скончались 3 человека: мужчина, 1995 года рождения, женщина, 1979 года рождения, личность третьей погибшей устанавливается,- прокомментировали в ДЧС. -Госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести мужчина 1978 и женщина 1984 года рождения». 

Напомним, вчера на трассе Рудный - Качар в Костанайской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли трое человек и двое пострадали. ДТП прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

 

 

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Ключевые слова: ДТП, Костанайская область, МВД РК,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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