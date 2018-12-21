Страшное ДТП на рудненской трассе: не установлена личность третьей погибшей
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В пресс-службе ДЧС Костанайской области рассказали подробности аварии на трассе Рудный - Качар, где в результате столкновения двух авто погибли трое человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как выяснилось, произошло лобовое столкновение двух машин - Daewoo Nexia и Audi 80. Пожар удалось потушить и ликвидировать лишь только через час.
«В результате ДТП на месте скончались 3 человека: мужчина, 1995 года рождения, женщина, 1979 года рождения, личность третьей погибшей устанавливается,- прокомментировали в ДЧС. -Госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести мужчина 1978 и женщина 1984 года рождения».
Напомним, вчера на трассе Рудный - Качар в Костанайской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли трое человек и двое пострадали. ДТП прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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